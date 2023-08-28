Мати відстороненого голови Федерації футболу Іспанії оголосила голодування через «полювання» на її сина

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BBC News

Мати тимчасово відстороненого президента футбольної федерації Іспанії Луїса Рубіалеса оголосила голодування через «нелюдське полювання» на її сина.

Про це пише BBC.

Рубіалеса розкритикували за те, що він поцілував у губи форварда Дженні Ермосо після перемоги Іспанії у фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок.

Його мати Анхелес Бежар зачинилася в церкві в Мотрілі й заявила, що голодуватиме вдень і вночі.

«Нелюдське і криваве полювання, яке вони розпочали на мого сина, — це те, на що він не заслуговує», — сказала жінка.