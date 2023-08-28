Антикорупційна рада при Міноборони підтвердила, що закуплені в Туреччині куртки були зимові

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Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Євген Грушовець заявив, що куртки з Туреччини, про які раніше писали медіа, точно були зимові.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Нам точно вдалося з’ясувати, це факти, які точно підтверджені. По-перше, ці куртки не літні, не демісезонні — це зимові куртки, пошиті на турецьких фабриках. Ми розуміємо, що це були події літа-осені 2022 року. І вже восени вони були поставлені в Збройні сили України. І більшу частину цих курток дійсно було видано. Ще якась партія залишається на складах. Тому перше твердження, що куртки були літніми, не відповідає дійсності», — сказав Грушовець. Він також додав, що зимову куртку неможливо купити за $30.

Громадська антикорупційна рада також встановила, що Міноборони не мало тих інвойсів, які опинилися в розпорядженні журналістів. За словами Грушовця, ці документи подає винятково турецька сторона, коли відвантажує товар, і Міністерство оборони не повинно було мати цих документів.

Крім того, Громадська рада зʼясувала, що Міноборони почало отримувати ці куртки в жовтні 2022 року, а виробник чи постачальник не отримав всієї передоплати за договором.

«Ми з’ясовуємо, чому так відбувалося. Це точно не шкодило Збройним силам України. Але такі речі були. Крім того, вся партія, яка була поставлена, була в повному обсязі прийнята. Є невеликі недоліки по цих куртках, вони стосувалися, якщо не помиляюся, лейблів. Але за участю Командування сил логістики для контролю якості Міноборони була створена комісія. Зважаючи на нагальну потребу в цих куртках уже в зимовий сезон 2022/2023, вони всі були прийняті», — зазначив Євген Грушовець.

Наразі Громадська антикорупційна рада планує відвідати склади, де зберігають ці куртки і спілкується з військовослужбовцями.

За словами Грушовця, питання завищених цін не стосується Міністерства оборони. Бо коли там підписували контракти, то в контракті вказувалася ціна. Потім виробник декларував цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які він проходив транзитом.

«Підписував одноособово цей договір керівник департаменту закупівель. Це була також практика така, що склалася з початком війни, коли було дуже мало людей. І він ухвалив таке рішення. Але питання, з яких він виходив даних, коли ухвалював, ми хочемо з’ясувати», — додав він.

Іще антикорупційна рада прагне дізнатися, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи від депутатського корпусу.

Також Грушовець пояснив, що для ЗСУ закупили понад 180 тисяч курток. Купували, зокрема, в українських компаній. Громадська антикорупційна рада при Міноборони сподівається найближчим часом зʼясувати, чи були порушення під час цих закупівель.