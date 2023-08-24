Пентагон: Євгеній Пригожин, найімовірніше, загинув

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США вважають, що засновник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі 23 серпня.

Про це на брифінгу 24 серпня заявив представник Пентагону Патрік Райдер.

«Я не збираюся вдаватися в подробиці того, як ми збираємо інформацію, крім того, що наша первісна оцінка, яка заснована на безлічі факторів, полягає в тому, що він, найімовірніше, убитий», — сказав Райдер.

Пентагон наразі не має жодної інформації, яка вказує на те, що літак, у якому був Пригожин, збили ракетою класу «земля — повітря».

Західним спецслужбам може знадобитися певний час, щоб підтвердити смерть Євгенія Пригожина. Про це напередодні заявляв голова Обʼєднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі.