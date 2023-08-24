Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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У День Незалежності України уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги для українських Сил оборони.

Про це пише пресслужба німецького уряду.

У новий пакет оборонної підтримки ввійшли:

ракети для комплексу ППО Patriot;

десять систем виявлення дронів,

40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

16 воєнних вантажівок Zetros;

510 тисяч патронів для вогнепальної зброї.

У подальшому Німеччина передасть Україні ще 90 систем виявлення дронів, 42 вантажівки Zetros і 31 мільйон патронів для вогнепальної зброї.