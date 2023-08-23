Микола Тарарін склав присягу народного депутата. Він замінив «слугу» Андрія Холодова

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Микола Татарін 23 серпня склав присягу народного депутата фракції «Слуга народу». Він балотувався до Верховної Ради під № 147 у списку партії.

Татарін замінить у Раді Андрія Холодова, повноваження якого парламент припинив 9 серпня на тлі того, що в січні він виїхав з України та досі не повернувся.

Микола Тарарін — юрист, закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, служив в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність. Тарарін у команді «Слуги народу» з перших днів як юрист допомагав на президентських і парламентських виборах.