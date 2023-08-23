Микола Тарарін склав присягу народного депутата. Він замінив «слугу» Андрія Холодова
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Микола Татарін 23 серпня склав присягу народного депутата фракції «Слуга народу». Він балотувався до Верховної Ради під № 147 у списку партії.
Татарін замінить у Раді Андрія Холодова, повноваження якого парламент припинив 9 серпня на тлі того, що в січні він виїхав з України та досі не повернувся.
Микола Тарарін — юрист, закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого, служив в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність. Тарарін у команді «Слуги народу» з перших днів як юрист допомагав на президентських і парламентських виборах.
- За даними проєкту «Схеми», наразі нардеп Холодов перебуває з родиною на Кіпрі, де у них маєток і бізнес. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав з України 12 разів, а від січня 2023 року не повертався.
- Після медійного розголосу Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата, а потім його виключили з партії «Слуга народу».