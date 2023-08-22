Наслідки підриву Каховської ГЕС. Уряд виділив додаткові 7 мільярдів гривень на водогони для Дніпропетровщини

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Після російського теракту на Каховській ГЕС уряд планує до зими відновити водопостачання в міста Дніпропетровської області, а тому виділяє додатково 7 мільярдів гривень для продовження робіт з прокладання водогонів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів першочергово виділив 1,5 мільярда гривень на будівництво трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 кілометри, а на засіданні 22 серпня — додаткові 7 мільярдів для продовження робіт.

«Працюємо далі, щоб до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води», — заявив очільник уряду.

Напередодні почала працювати перша нитка водогону на ділянці «Інгулець — Кряжеве», яка забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу.

Проєкт магістрального водогону складається з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 кілометрів. Попереду ще запуск ще двох ділянок «Марганець — Нікополь — Покров» (протяжність 40,9 км) і «Запоріжжя — Томаківка — Марганець» (76,7 км).