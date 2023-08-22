Євросоюз надав Україні ще €1,5 мільярда фінансової допомоги

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз надав Україні новий транш фінансової допомоги на €1,5 мільярда.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Перед цим вона та президент Володимир Зеленський обговорили прогрес України на шляху до ЄС та підтримку від блоку. Серед тем було, зокрема, те, як вивести українське зерно на світові ринки.