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Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, про що повідомили у Telegram-каналі Zelenskiy / Official.

«Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії. Хороша розмова», — написав український президент.

Український і сербський лідери обговорили повагу до Статуту ООН та непорушність кордонів, майбутнє «у спільному європейському домі», а також розвиток відносин.