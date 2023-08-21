Греція оголосила, що підтримує членство України в НАТО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Офіс президента / Telegram
Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови.
Спільну декларацію оприлюднили 21 серпня.
Греція продовжить підтримувати політичну і матеріальну допомогу Україні з боку Альянсу, яка спрямована на те, щоб вона могла захищати свої території. Також Греція продовжить надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну допомогу Україні.
Крім того, сторони декларують, що безпека України є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону та повністю підтримують Раду «Україна — НАТО».
Греція стала 24-ю країною-членом Альянсу, з якими формалізували підтримку членства України. Лишається лише чверть від загальної кількості членів — 8 країн, з якими ще не уклали подібні декларації.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники та будуть виконані умови. Насамперед це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включно із сектором безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс скасував ПДЧ для України. Натомість країни «Великої сімки» та країни Північної Європи заявили про готовність надати гарантії безпеки для України. Детальніше про них тут.