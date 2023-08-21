Греція оголосила, що підтримує членство України в НАТО

Новини

Офіс президента / Telegram

Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО, коли члени Альянсу дійдуть згоди та будуть виконані умови.

Спільну декларацію оприлюднили 21 серпня.

Греція продовжить підтримувати політичну і матеріальну допомогу Україні з боку Альянсу, яка спрямована на те, щоб вона могла захищати свої території. Також Греція продовжить надавати військову, технічну, оборонну та гуманітарну допомогу Україні.

Крім того, сторони декларують, що безпека України є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону та повністю підтримують Раду «Україна — НАТО».

Греція стала 24-ю країною-членом Альянсу, з якими формалізували підтримку членства України. Лишається лише чверть від загальної кількості членів — 8 країн, з якими ще не уклали подібні декларації.