У російської місячної станції «Луна-25» вчасно не вимкнувся двигун, тому вона розбилася
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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NASA
У російської місячної станції «Луна-25» вчасно не вимкнувся двигун, через це й сталася аварія.
Про це 21 серпня повідомив «Роскосмос».
Двигун пропрацював 127 секунд замість 84, це й стало основною причиною аварії.
19 серпня на борту «Луна-25» сталася «нештатна ситуація», а вже 20 серпня «Роскосмос» втратив звʼязок із місячною автоматичною міжпланетною станцією. Там вважають, що апарат зіштовхнувся з Місяцем і розбився.
- «Луна-25» — це перша в сучасній історії росії місячна місія. Її запустили 11 серпня цього року. Попередню станцію «Луна-24» запускали 1976 року, за Радянського Союзу. Планувалося, що 21 серпня «Луна-25» сяде на Південному полюсі Місяця, на північ від кратера Богуславського. Основними її завданнями були перевірка технології мʼякої посадки, дослідження внутрішньої будови супутника Землі та розвідка ресурсів.