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«єЧерга» запрацювала для пасажирських автобусів на шести пунктах пропуску

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Telegram / Мустафа Найєм

З 21 серпня регулярні й нерегулярні автобусні рейси можуть перетнути кордон у трьох областях лише за записом у «єЧерга».

Про це пише пресслужба «Укртрансбезпеки».

Тепер «єЧерга» для автобусів працює на цих пунктах пропуску:

Пасажирські перевізники, які зареєструвалися в онлайн-черзі, мають приїжджати до пункту пропуску в зазначений час за автобусним маршрутом. Однак у тестовому періоді система не пропонуватиме час заїзду на пункт пропуску для автобусів.

Водій автобуса може продовжити свою чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо треба більше часу на дорогу.