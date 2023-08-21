Фехтувальниця Ольга Харлан розіграє «Барбі», створену на її честь

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На аукціоні на платформі eBay фехтувальниця Ольга Харлан розіграє ляльку «Барбі», створену компанією Mattel на її честь. Гроші підуть на реабілітацію українських військових.

Про це свідчить оголошення на eBay.

Ольга Харлан — це перша українка, з образу якої створили «Барбі» у серії Role Models. Цю колекцію компанія оновлює щороку до Міжнародного дня жінок.

На аукціоні ляльку оцінили в $10 тисяч. Зробити свою ставку можна буде до вечора 30 серпня.