США попередили Туреччину про «реальний ризик санкцій», якщо її компанії продовжать допомагати росії з експортом нафти

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США, як і раніше, стурбовані тим, що Туреччина є центром порушень санкцій щодо росії, у тому числі через тіньовий флот для російської нафти. Вашингтон попередив уряд і приватний сектор Туреччини про «дуже реальні ризики санкцій».

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

«Ми ведемо постійний діалог з турецьким урядом з цих питань. Ми щиро сподіваємося уникнути сценарію, за якого турецька компанія буде піддана санкціям, і ми працювали як з урядом, так і з приватним сектором, щоб інформувати їх про дуже реальні ризики», — сказав західний дипломат, маючи на увазі переговори уряду США з турецькою державою і приватним сектором.

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В центрі матеріалу The Wall Street Journal — турецька компанія Beks, яка придбала щонайменше 36 суден, які не застраховані P&I Clubs — багато хто уникає західних санкцій, працюючи поза межами звичайних галузевих стандартів, часто відмовляючись від страхування в P&I Clubs (ця компанія страхує 90% світового комерційного судноплавства). Дехто використовує паралельну російську систему страхування, яку створили після початку війни.

Одне з найбільших суден компанії — танкер для перевезення сирої нафти Beks Sun, воно в липні зайшло до порту російського державного нафтопровідного терміналу «Транснафта» у Козьміно, а потім вирушило до Індії, як свідчать судноплавні дані. Більшість судноплавного бізнесу Beks іде до росії та з росії, часто транспортуючи нафту до Китаю, Індії та інших покупців.

Компанію Beks заснували понад десять років тому. Вона протягом багатьох років працювала з невеликим флотом — лише шість судів на 2021 рік. Компанія починалася як побічне підприємство турецького текстильного магната Алі Бекмезджі (виробляє шкарпетки та спідню білизну для західних брендів, таких як H&M).

Компанія активно розширювалася протягом останніх двох з половиною років. При цьому її витрати прискорилися після вторгнення росії в Україну, і з 2022 року вона придбала 17 суден. Наразі компанії належить 41 судно на суму $782,61 мільйона, що приблизно в 10 разів перевищує вартість її флоту у 2021 році.