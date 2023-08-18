Bild: Росія, Катар і Туреччина готують нову «зернову угоду»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню «зернову угоду». Про це повідомляє німецька газета Bild, яка отримала службове листування між МЗС і посольствами Туреччини та росії з 21 липня по 8 серпня.
Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок. У межах нової угоди пропонують постачати «російське зерно» до бідних країн, переважно в Африці.
Також із листів випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із «зернової угоди».
Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан просить росію відновити при цьому колишню угоду, щоб зерно постачали і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН. Нову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті.
- 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до плавання в умовах, що склалися, судно допустять до маршруту. За цих умов 16 серпня з Одеського порту вийшло перше торгове судно з понад 30 тисячами тонн вантажу на борту, зокрема продовольством. 18 серпня судно прибуло до Стамбулу.
- Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 16 липня. 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. В Україні заявили, що російські війська поцілили у 26 портових обʼєктів, пʼять цивільних суден і знищили щонайменше 180 тисяч тонн зерна.