Bild: Росія, Катар і Туреччина готують нову «зернову угоду»

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Getty Images / «Бабель»

Росія, Туреччина і Катар готують нову тристоронню «зернову угоду». Про це повідомляє німецька газета Bild, яка отримала службове листування між МЗС і посольствами Туреччини та росії з 21 липня по 8 серпня.

Туреччина виступить як організатор, Катар як спонсор поставок. У межах нової угоди пропонують постачати «російське зерно» до бідних країн, переважно в Африці.

Також із листів випливає, що Москва заздалегідь попередила Анкару про вихід із «зернової угоди».

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан просить росію відновити при цьому колишню угоду, щоб зерно постачали і з України. Анкара також пропонує діяти під егідою ООН. Нову угоду можуть укласти вже цими вихідними в Будапешті.