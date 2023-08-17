США запровадили санкції проти чотирьох співробітників ФСБ росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

США запровадили санкції проти чотирьох співробітників ФСБ рф, що причетні до отруєння російського політика Олексія Навального у 2020 році.

Про це заявили у Мінфіні США.

До санкційного списку потрапили Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осипов і Володимир Паняєв.

Александров, Осипов і Кудрявцев — співробітники Інституту криміналістики ФСБ, а Паняєв стежив на Навальним перед отруєнням.

Усі активи цих людей у Штатах заморозять і заблокують їм усі транзакції, що стосуються США. Також чотирьом ефесбешникам і їхнім найближчим родичам заборонять вʼїзд до країни.