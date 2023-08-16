У Миколаєві психлікарня продавала довідки про непридатність до служби — на понад $100 тисяч щомісяця

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Миколаївський обласний центр психічного здоровʼя видавав чоловікам довідки про непридатність до військової служби. Про це 16 серпня повідомило Державне бюро розслідувань.

Бізнес організував директор лікарні, який залучив до цього підлеглих лікарів. Клієнтів шукав правоохоронець. Ці довідки були підставою для того, щоб чоловіків знімали з військового обліку в районних військкоматах. Зараз встановлюють лікарів, які виписували довідки.

Вартість послуги — $1,5 тисячі. Щомісяця фігуранти видавали таких фіктивних документів на понад $100 тисяч. Учасникам схеми загрожує до 10 років з конфіскацією майна.