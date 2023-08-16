Литва закриє два пункти перетину кордону з Білоруссю
- Автор:
- Ліза Бровко
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Laurynas Kasčiūnas / Facebook
Литовський уряд вирішив з 18 серпня тимчасово закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю «Шумкас» і «Тверечеус».
Про це пише місцеве видання LRT.
Уряд пояснив рішення реакцією на зміни геополітичної ситуації та загрози національній безпеці, а також запобіганням контрабанді товарів.
Транспорт може проїхати через інші пункти пропуску, де є рентгенівська система контролю, якої не мають «Шумкас» і «Тверечеус».
Загалом у Литви з Білоруссю шість пропускних пунктів.
- Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що частина найманців «ПВК Вагнера» дислокувалися біля литовського кордону. Через це країна посилила охорону кордону і підготувала плани для його прикриття.
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