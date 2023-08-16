Ілон Маск каже, що Марк Цукерберг відмовився від бою з ним у Колізеї

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Марк Цукерберг відмовився від поєдинку з ним у римському Колізеї.

Про це він написав у X (Twitter).

«Італія любʼязно запропонувала Колізей. Цук відмовився», — прокоментував Маск, додавши, що Марк зараз «подорожує».

Водночас він зазначив, що пожартував про бій із власником Meta.