Міноборони: Сили оборони звільнили Урожайне на Донеччині

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Сили оборони України повернули контроль над селом Урожайне в Донецькій області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зараз українські військові закріплюються на рубежах. Тривають наступальні дії.

Напередодні в Урожайному йшли жорстокі бої. Тоді українським бійцям вдалося зайти на територію населеного пункту й евакуювати трьох людей.

Саме там на березі річки Мокрі Яли був укріпрайон російських військ. Штурмувати ці позиції ЗСУ почали 8 серпня.