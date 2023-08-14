Україна не бойкотуватиме Олімпіади в Парижі, якщо росіяни та білоруси виступатимуть під нейтральним прапором

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Reuters / «Бабель»

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, якщо росіяни і білоруси будуть представлені в нейтральному статусі.

«Нашим спортсменам потрібно бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на відкритті, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі бачили, що Україна є, була і буде», — сказав Гутцайт.

В інтервʼю Kyodo News він зазначив, що в разі дозволу рф та Білорусі виступати в Парижі під власними прапорами, Україна бойкотуватиме Олімпіаду.

«Якщо росія та Білорусь будуть виступати під своїм прапором — ми не будемо брати участі в цій Олімпіаді», — наголосив Гутцайт.