Окупанти вночі атакували Одесу ракетами й дронами. Є постраждалі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уночі 14 серпня російські окупанти атакували Одесу, застосувавши, за попередньою інформацією, 15 ударних дронів і вісім ракет морського базування «Калібр».
Про це пишуть Сили оборони півдня України, додаючи, що ППО відбила атаки росіян.
Уламки пошкодили гіпермаркет, гуртожиток, автомобілі, а вибухова хвиля вибила вікна й балкони в будинках. У гіпермаркеті й ще на одному обʼєкті сталися пожежі.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про трьох постраждалих, яким надали медичну допомогу.
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