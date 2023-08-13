ОК «Південь»: Обстріл росіянами вантажного судна в Чорному морі ще не підтверджений

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Начальниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що заява Міноборони рф про обстріл і обшук вантажного судна «Сукра Окан», яке прямувало в порт «Ізмаїл», не підтверджена.

Про це вона сказала в телемарафоні «Єдині новини».

За її словами, жодне інше офіційне джерело, окрім російського Міноборони, не коментувало, тому це може бути елементом гібридної війни.

«На сьогодні ми маємо тільки одне — демонстрацію агресії Міністерства оборони рф. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію, і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити», — додала Гуменюк.

Водночас начальниця пресцентру вважає, що заяви росіян можуть бути сигналом, що рф загрожує цивільному судноплавству у Чорному морі.