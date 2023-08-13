У США хіміки перетворили старий пластик на мило
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- Анна Холоднова
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Американські науковці перетворили старий пластик на мило. Це вдалося завдяки подібності між пластмасою і жирними кислотами, які є одним із основних інгредієнтів мийних засобів.
Про це пише The Guardian.
Проблема полягала в розмірі — молекули пластмаси дуже великі, близько 3 000 атомів вуглецю завдовжки, тоді як жирні кислоти набагато менші.
Дослідники створили реактор, схожий на духовку, для безпечного спалювання пластику. Температура в нижній частині була достатньо високою, щоб розірвати полімерні ланцюги, тоді як у верхній частині було достатньо прохолодно, щоб вчасно зупинити розрив.
Зрештою вченим вдалося отримати молекули поліетилену з коротким ланцюгом, а потім створити з отриманого матеріалу мило.
Однак цей метод не допоможе позбутися всіх пластикових відходів на Землі. Науковці попередили, що найкращий спосіб уникнути забруднення — мінімізувати використання пластику.
- У звіті ООН йдеться, що глобальну забрудненість пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року, якщо світ зробить кілька кроків у цьому напрямку — наприклад, відмовиться від зайвих упаковок і збільшить повторне використання.
- Команда австралійських учених «нагодувала» пластиком два види грибів — Aspergillus terreus та Engyodontium album. Від 25 до 27 відсотків зразків були знищені через 90 днів, а через 140 днів пластик розклався повністю.
- Науковці зі Швейцарського федерального інституту WSL знайшли в Гренландії, Швейцарських Альпах і на архіпелазі Шпіцберген мікроорганізми, які можуть розкладати пластик за низьких температур.