У США хіміки перетворили старий пластик на мило

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Американські науковці перетворили старий пластик на мило. Це вдалося завдяки подібності між пластмасою і жирними кислотами, які є одним із основних інгредієнтів мийних засобів.

Про це пише The Guardian.

Проблема полягала в розмірі — молекули пластмаси дуже великі, близько 3 000 атомів вуглецю завдовжки, тоді як жирні кислоти набагато менші.

Дослідники створили реактор, схожий на духовку, для безпечного спалювання пластику. Температура в нижній частині була достатньо високою, щоб розірвати полімерні ланцюги, тоді як у верхній частині було достатньо прохолодно, щоб вчасно зупинити розрив.

Зрештою вченим вдалося отримати молекули поліетилену з коротким ланцюгом, а потім створити з отриманого матеріалу мило.

Однак цей метод не допоможе позбутися всіх пластикових відходів на Землі. Науковці попередили, що найкращий спосіб уникнути забруднення — мінімізувати використання пластику.