Греція обговорила з Україною приєднання до гарантій безпеки
- Автор:
- Ліза Бровко
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Matt Artz / Unsplash
Греція та Україна провели переговори про укладення двосторонньої угоди, за якою Афіни зобовʼяжуться надати Києву гарантії безпеки в кількох секторах, а не тільки в оборонному.
Про це пише грецька газета Ekathimerini.
На політичному рівні сторони обговорили створення рамок, які дозволять Греції приєднатися до декларації «Великої сімки» щодо продовження довгострокової підтримки України. У переговорах також беруть участь представники США.
Видання зазначає, що за результатами переговорів Афіни розглянуть, як конкретизувати певні аспекти угоди. Довгострокові цілі включають відбудову України, її інтеграцію до європейської економіки, допомогу в енергетичній сфері та підтримку обороноздатності.
- 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили «гарантії безпеки» для України, які включають поставки сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Це рамковий документ — лідери G7 узгодили не конкретні параметри гарантій безпеки, а їхні рамки. Конкретні договори Україна буде підписувати з кожним гарантом окремо.
- До цих гарантій також доєднались Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Латвія та Румунія.