В X (Twitter) зʼявляться відеодзвінки
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Генеральна директорка X, раніше Twitter, Лінда Яккаріно підтвердила, що відеодзвінки стануть новою функцією соцмережі. Це буде частиною її трансформації в «застосунок для всього».
Про це вона розповіла в інтервʼю CNBC.
Зараз функція ще на стадії розробки, але Яккаріно пообіцяла, що «незабаром ви зможете дзвонити у відеочаті, не повідомляючи нікому свій номер телефону на платформі».
- Власник Twitter Ілон Маск давно захоплюється буквою X і вже змінив корпоративну назву Twitter на X Corp. А 24 липня соцмережа Twitter офіційно змінила логотип із синьої пташки на чорно-білу літеру X. Ілон Маск під час ребрендингу Twitter на Х забрав собі імʼя користувача @x, не заплативши власнику за це. Американський мільярдер планує перетворити соцмережу на універсальний застосунок із широкими можливостями для користувачів.