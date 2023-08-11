В X (Twitter) зʼявляться відеодзвінки

Новини

Генеральна директорка X, раніше Twitter, Лінда Яккаріно підтвердила, що відеодзвінки стануть новою функцією соцмережі. Це буде частиною її трансформації в «застосунок для всього».

Про це вона розповіла в інтервʼю CNBC.

Зараз функція ще на стадії розробки, але Яккаріно пообіцяла, що «незабаром ви зможете дзвонити у відеочаті, не повідомляючи нікому свій номер телефону на платформі».