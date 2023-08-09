У Лівані заборонили фільм «Барбі» через «пропаганду гомосексуальності»

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Міністр культури Лівану заборонив показ фільму «Барбі» в кінотеатрах — мовляв, він «пропагує гомосексуальність і суперечить релігійним цінностям».

Про це повідомляє Reuters.

У рішенні міністра говориться, що фільм «пропагує гомосексуальність і сексуальну трансформацію» та «суперечить цінностям віри й моралі, принижуючи важливість сімʼї».

Ґрунтуючись на кроці міністра культури, міністр внутрішніх справ попросив комітет із цензури Генеральної безпеки переглянути фільм і надати свої рекомендації.

Ліван був першою арабською країною, яка провела прайд у 2017 році. Також країна вважається притулком для ЛГБТ-спільноти на консервативному Близькому Сході. Але останнім часом це питання стало гострішим, що викликало напруженість. Торік у країні вирішили заборонити заходи, які «пропагують сексуальні збочення».