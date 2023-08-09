Суд визнав законним розірвання договору між чоловічим монастирем УПЦ МП і Києво-Печерською лаврою
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- Костя Андрейковець
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Wikimedia / «Бабель»
Господарський cуд міста Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між чоловічим монастирем УПЦ МП і заповідником «Києво-Печерська лавра».
Про це повідомляє пресслужба суду.
У березні цього року монастир подав позов проти заповідника «Києво-Печерська лавра» і не погоджувався звільнити приміщення. Священники хотіли залишитися там, поки триває розгляд справи. Суд провів слухання по суті та вирішив відмовити представникам УПЦ МП в задоволенні позову.
- 10 березня 2023 року Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» повідомив, що із 29 березня розриває зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП договір про безоплатне користування будівлями, розташованими на території заповідника. Попередження стосується будівель Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир. У Верхній лаврі УПЦ МП користувалася Успенським собором і Трапезною церквою, але договір про їх оренду закінчився 31 грудня 2022 року, його не продовжили. Ці два храми 5 січня повернули в управління держави.
- 30 березня Лавру повернули в управління держави, а 14 квітня заповідник отримав нового очільника — Максима Остапенка, колишнього очільника заповідника «Хортиця».