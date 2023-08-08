Підбитий російський корабель «Оленегорський горняк» відбуксирували від причалу в Новоросійську. Імовірно, він йде на ремонт
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Приписаний до Північного флоту ВМФ рф великий десантний корабель «Оленегорський горняк», який був пошкоджений атакою дронів 4 серпня, відбуксирували від причалу в Новоросійську.
Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на свіжі супутникові знімки від Planet, зроблені 7 серпня.
На фото великий десантний корабель видно в гавані Новоросійська в супроводі двох буксирів. Раніше він стояв біля причалу № 8. Аналітики волонтерської спільноти InformNapalm з огляду на трекінг буксирів припускали, що корабель переміщують до плавучого доку в іншій частині порту, тобто на ремонт.
Якщо цей док підійде для ремонту (за однією з версій, необхідний сухий док, якого в Новоросійську немає), то, найімовірніше, корабель будуть ремонтувати довго. Як приклад видання наводить великий десантний корабель «Ямал», який наприкінці 2017 року отримав пошкодження після зіткнення з іноземним судном і був відремонтований лише в березні 2023 року.
- 4 серпня російську військово-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Британська розвідка писала, що корабель «Оленегорський горняк» став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном росії після потопленого крейсера «Москва».
- У ВМС України заявили, що корабель небоєздатний.