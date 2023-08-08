Яскравий «метеор» над Австралією виявився російською ракетою

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The Washington Post / Twitter

У небі над південно-східною Австралією 7 серпня помітили яскравий спалах. Свідки припустили, що це був метеор, але таємничий космічний обʼєкт виявився залишками російської ракети, що поверталися на Землю після запуску супутника.

Про це пише The Washington Post.

«Ми визначили, що спалахи світла, які спостерігалися в небі Мельбурну протягом ночі, ймовірно, були залишками російської ракети «Союз-2», що повернулася в атмосферу Землі», — заявили в Австралійському космічного агентстві 8 серпня.

У заяві йдеться, що росіяни заздалегідь повідомили про запуск і що залишки ракети мали безпечно увійти в атмосферу над океаном біля південно-східного узбережжя Тасманії.

Науковці заявили, що фрагменти ракети над Австралією навряд чи загрожують життю людей, однак потрібно звернути увагу на проблему космічного сміття, що дедалі більше наповнює орбіту Землі.