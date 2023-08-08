Зеленський: Якщо росія продовжить атакувати українські порти, то ризикує залишитись без кораблів

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Якщо росія продовжить атакувати українські порти, то вона ризикує залишитись без кораблів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю журналістам з країн Латинської Америки.

«У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів. [...] Ми хочемо показати, що не вони мають впливати на всіх. [...] Чому вони мають вирішувати, що ми можемо виробляти та експортувати?» — заявив Зеленський.