Водіям в Україні дозволили обирати і бронювати номери для авто

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Jannes Glas / Unsplash

В Україні запрацювала нова послуга для водіїв, яка дозволяє обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Їх можна замовляти за типом транспортного засобу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На один транспортний засіб можливо замовити і отримати один номерний знак. Це можна зробити через електронний кабінет водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Бронювання діє протягом 10 календарних днів, відтак замовлення скасовується автоматично.