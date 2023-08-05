Країни Західної Африки мають військовий план щодо Нігеру, якщо хунта до неділі не поверне владу президентові
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Оборонні відомства країн Західної Африки мають військовий план щодо Нігеру, якщо місцева хунта до неділі не поверне владу президентові Мохамеду Базуму і не відновить конституційний лад.
Про це пише Reuters.
Про план оголосило керівництво регіонального блоку Економічна спільнота західноафриканських держав (ЕКОВАС), після того як делегація не змогла домовитися ізз хунтою дипломатичним шляхом. На його розробку також вплинуло серйозне занепокоєння провідних світових держав і ризики для регіональної безпеки.
Блок, у складі якого 15 держав, зайняв жорстку позицію щодо перевороту. Комісар ЕКОВАС з політичних питань, миру та безпеки Абдель-Фатау Муса повідомив, що рішення про час і місце інтервенції ухвалюватимуть лідери держав і не інформуватимуть про нього учасників перевороту.
Нігер вже отримав санкції від блоку. Про готовність ввести у країну війська вже заявили лідери Нігерії та Сенегалу.
- 26 липня військові Нігеру усунули від влади президента Мохамеда Базума, заявивши, що невдоволені його правлінням і погіршенням ситуації з безпекою. Базума взяли під варту. Керівництво держави взяв на себе полковник Військово-повітряних сил Амаду Абдраман.
- Аналітики стверджують, що однією з причин повстання стало зростання вартості життя і несприйняття некомпетентності та корупції уряду.
- Мохамед Базум, якого обрали президентом у 2021 році, вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці. У Нігер великі запаси урану та нафти, тому він має стратегічне значення для США, Китаю, Європи та росії.
- Переворот у Нігері засудили ООН, США, Світовий банк, Африканський Союз і Євросоюз. Президент США закликав хунту негайно звільнити президента, а Базум просив США про допомогу і захист від найманців «ПВК Вагнера».