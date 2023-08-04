Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану для України, яке пройде в Саудівській Аравії
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, яке пройде в Саудівській Аравії.
Про це 4 серпня повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.
Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей, який у травні приїжджав до України.
«Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні», — заявили у китайському МЗС.
- У Саудівській Аравії, у місті Джидда на 5—6 серпня заплановане засідання між Заходом, Україною та ключовими країнами, що розвиваються. Серед учасників — 30 країн: прибудуть посадовці Індонезії, Єгипту, Мексики, Бразилії, Чилі, Замбії та інших країн. Британія, ПАР, Польща та ЄС підтвердили свою участь. Зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни росії проти України. Зокрема, ця зустріч повинна переконати Китай долучитися до зусиль щодо закінчення війни.
- Офіс президента України заявляв, що зустріч буде щодо мирного плану Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель.