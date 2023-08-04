Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану для України, яке пройде в Саудівській Аравії

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Getty Images / «Бабель»

Китай візьме участь у засіданні щодо мирного плану України, яке пройде в Саудівській Аравії.

Про це 4 серпня повідомило Міністерство закордонних справ Китаю.

Пекін буде представляти спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей, який у травні приїжджав до України.

Getty Images / «Бабель»

«Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи в Україні», — заявили у китайському МЗС.