В Одеській області відправили на фронт військкома, який під час війни став доларовим мільйонером

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Одеський обласний військкомат відправив на фронт військкома з міста Южне Єгора Смирнова, «який став доларовим мільйонером під час війни».

Про це повідомив Одеський обласний військкомат.

Разом зі Смирновим на фронт відправили двох його соратників Віталія Розмерицю та Вадима Назаренка, «яких він пригрів у ТЦК». Інформацію про незаконне збагачення перевіряє Державне бюро розслідувань.

Відправити їх на фронт вирішили, «реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад».

Єгор Смирнов — військком, член політичної партії «Батьківщина», депутат Южненської міської ради, який також працює в порту «Південний». Другого серпня колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав у Facebook, що Смирнов допомагає незаконно виділяти земельні ділянки в обмін на гроші та майно. Так, у військкома є нібито комерційна нерухомість площею 500 кв. м, гектари землі на узбережжі Чорного моря і парковка для авто на 938,7 кв. м, нежитлові приміщення площею понад 300 кв. м.

За даними Мосейчука, Віталій Розмериця та Вадим Назаренко, які у військкоматі підпорядковуються Смирнову, не підпадають під ротацію та залишаються в Южному.