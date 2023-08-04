В Одеській області відправили на фронт військкома, який під час війни став доларовим мільйонером
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Одеський обласний військкомат відправив на фронт військкома з міста Южне Єгора Смирнова, «який став доларовим мільйонером під час війни».
Про це повідомив Одеський обласний військкомат.
Разом зі Смирновим на фронт відправили двох його соратників Віталія Розмерицю та Вадима Назаренка, «яких він пригрів у ТЦК». Інформацію про незаконне збагачення перевіряє Державне бюро розслідувань.
Відправити їх на фронт вирішили, «реагуючи на суспільний резонанс і в рамках загальних заходів із вирівнювання бойового навантаження на особовий склад».
Єгор Смирнов — військком, член політичної партії «Батьківщина», депутат Южненської міської ради, який також працює в порту «Південний». Другого серпня колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав у Facebook, що Смирнов допомагає незаконно виділяти земельні ділянки в обмін на гроші та майно. Так, у військкома є нібито комерційна нерухомість площею 500 кв. м, гектари землі на узбережжі Чорного моря і парковка для авто на 938,7 кв. м, нежитлові приміщення площею понад 300 кв. м.
За даними Мосейчука, Віталій Розмериця та Вадим Назаренко, які у військкоматі підпорядковуються Смирнову, не підпадають під ротацію та залишаються в Южному.
- У червні у вже колишнього очільника одеського військкомату Євгена Борисова знайшли віллу в Іспанії. Після цього Верховна Рада ініціювала перевірку всіх військкоматів. Перші результати перевірки — понад 2 300 звернень щодо неналежної роботи військкоматів, зараз перевіряють 102 керівників та їхніх заступників. Наприклад, на Закарпатті працівник ТЦК змушував військових будувати йому дім, а у Запоріжжі очільник військкомату допомагав місцевим злочинцям ухилятися від відповідальності та виїжджати за кордон.
- 1 серпня Міністерство оборони заявило, що до кінця року замінить третину керівного складу ТЦК на ветеранів, які через поранення не можуть продовжувати службу. Така робота вже проводиться — наразі роти охорони ТЦК на 50—70% замінені чоловіками, які отримали поранення на війні.