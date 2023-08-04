У Польщі затримали білоруса, якого підозрюють у шпигунстві на користь росії

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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща затримала ще одного члена російської шпигунської мережі. Загалом у цій справі вже затримали 16 людей.

Про це пише Reuters.

«Агентство внутрішньої безпеки затримало ще одну, уже шістнадцяту людину, підозрювану в участі в російській шпигунській мережі», — написав Камінський.

«Білорус Михайло А. розвідував військові обʼєкти й порти, а також агітував на користь росії. Його взяли під варту», — додав він.