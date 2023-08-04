Нацбанк презентував монету, присвячену ППО. На ній — зображення ЗРК Patriot

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Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».

Про це пише пресслужба НБУ.

На реверсі нової монети номіналом 10 гривень замість гетьмана Івана Мазепи зобразили ЗРК Patriot. Вона не колекційна та є у вільному обігу. Тираж становитиме майже 10 мільйонів — це 6% від поточної кількості десятигривенних монет.

Дизайн реверсу монети виконала Тетяна Балута, а скульптором був Володимир Демʼяненко.