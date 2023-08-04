ДБР викрило військкома на махінаціях із зарплатами й допомозі запорізькому кріміналітету

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ДБР

Державне бюро розслідувань затримало колишнього керівника Запорізького обласного військкомату. Він незаконно підвищував зарплати наближеним військовим і допомагав місцевим злочинцям ухилятися від відповідальності. Наразі він очолює Донецький обласний центр комплектування.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

На посаді на Запоріжжі з липня по грудень 2022 року військком без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань, але вони не брали участі ув боях та безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Завдяки фіктивним довідкам цим військовим нарахували додаткові бойові доплати на 981,3 тисячу гривень. Один із них також надав документи для отримання 700 тисяч гривень грошової допомоги у звʼязку зі втратою працездатності нібито через участь у бойових діях.

Також підозрюваний влаштовував на роботу у військкомат представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від суду за особливо тяжкі злочини. Одному з «авторитетів» військком допоміг знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

ДБР

Працівники ДБР провели обшуки за місцями роботи та проживання керівника військкомата в Запоріжжі та Мирнограді на Донеччині. Війсьькома затримали, йому повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.