Румунія розслідує можливе падіння уламків російських дронів на території країни
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Румунія розслідує можливе падіння уламків російських дронів на її території.
Про це 3 серпня заявили в Міністерстві національної оборони країни.
У заяві відомства йдеться, що їм відомо про дрони, які помітили мешканці прикордонної комуни Чаталкіой. Ця громада розташована навпроти українського Ізмаїлу. Група фахівців Військово-повітряних сил Румунії виїхала на місце для розслідування.
«До цього моменту не було виявлено конкретних елементів, які б підтверджували поширені гіпотези», — зазначили у Міністерстві національної оборони Румунії.
- Мешканці румунської прикордонної громади Чаталкіой 2 серпня побачили в небі безпілотники. Тоді росіяни атакували український порт в Ізмаїлі.
- Міноборони Румунії після атаки 2 серпня на одеські порти заявляло, що «наразі немає прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії».