На Прикарпатті викрили дві схеми, як працівники військкоматів допомагали ухилянтам виїжджати за кордон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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В Івано-Франківській та Чернівецькій областях викрили працівників військкоматів, які організували схеми для ухилянтів.
Про це Служба безпеки України повідомила 3 серпня.
Так, в Івано-Франківській області колишній керівник відділу одного з місцевих військкоматів продавав ухилянтам фальшиві довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоровʼя. Далі ці довідки використовували для виїзду за кордон. Також цей посадовець оформив жінці фіктивну інвалідність, щоб вивезти її чоловіка до ЄС як супровідника. Працівника військкомату вже відправили до вʼязниці.
У Чернівецькій області посадовець одного з територіальних військкоматів і два його спільники розробляли для клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану зеленку.
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