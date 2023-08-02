Українські військовополонені могли потрапити в Угорщину з Туреччини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Одинадцять українських військовополонених у червні опинилися в Угорщині без відома України. Вони могли потрапити туди через Туреччину.
Про це пише угорська редакція «Радіо Свобода».
Літак з військовими прибув до Будапешту 7 червня з Туреччини, а не з росії. Уже наступного дня Російська православна церква заявила, що це зробили за її сприяння, а віцепремʼєр угорського уряду Жолт Семʼєн, який нібито організував звільнення і переміщення військовополонених, підтвердив це.
Урядові джерела видання кажуть, що переміщення українських військовополонених до Угорщини відбулося в обхід угорського МЗС. Тому міністр закордонних справ Петер Сіярто спочатку заявляв про непричетність угорського уряду, проте потім додав, що уряд «не був проти цього кроку».
Юрист-міжнародник Тамаш Хоффманн вважає, що є два варіанти розвитку подій: «Або російська сторона звільнила їх, коли передала Угорщині, або солдати були передані Угорщині як військовополонені, і Угорщина їх звільнила». Інші джерела зазначили, що військовополонені хоч і мали угорське походження, але тільки один з них мав подвійне громадянство і говорив угорською.
Речник Управління України у справах військовополонених Петро Яценко також підтвердив угорське походження військових, проте наголосив, що вони представники України й українського народу.
Дипломатичні джерела угорської редакції «Радіо Свобода» повідомили, що влада Угорщини вважала вигідним, аби військовополонені залишилися в країні, і маніпулювала ними, зокрема, казала, що їх одразу відправлять на передову, якщо ті повернуться в Україну. Це підтвердив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Щодо повної відповідальності РПЦ за передачу військовополонених виникають сумніви, оскільки в полон військових бере армія супротивника і їхню подальшу долю вирішує Міноборони. Тому без дозволу Кремля церква навряд чи змогла б провести таку кампанію.
- 8 червня Російська православна церква заявила, що передала Угорщині українських військовополонених родом із Закарпаття, які брали участь у бойових діях.
- Українська сторона про це не знала і ніяк не була залучена до процесу. Питанням військовополонених займається винятково Координаційний штаб, з яким ані РПЦ, ані Угорщина не звʼязувалися. Офіційно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт до цього не причетний, а передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «дискусій між церквою та релігійними організаціями».
- 20 червня Україні вдалося повернути з Угорщини трьох військовополонених. За три дні в Україну повернулися ще двоє.