У Верховній Раді зʼявився новий депутат від «Слуги народу» замість Арістова
- Автор:
- Анна Холоднова
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ЦВК
Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від партії «Слуга народу».
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Комісія отримала постанову Верховної Ради від 27 липня 2023 року, яка достроково припиняє повноваження нардепа Юрія Арістова. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року.
Наталія Локтіонова була наступною за черговістю кандидатів у виборчому списку «Слуги народу» — № 146. Відтепер вона стала нардепом.
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