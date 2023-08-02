Reuters: Порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю був основною ціллю атаки дронів. Він серйозно постраждав

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Facebook / Одеська ОДА

Уночі проти 2 серпня від російської атаки дронів серйозно постраждав порт Ізмаїлу на узбережжі Дунаю.

Про це пише Reuters. Джерела агентства кажуть, що він був основною ціллю атаки.

Одеська влада раніше повідомляла про пошкодження адмінбудівлі, промислової та портової інфраструктури, елеватора і зерносховища. Інформації про постраждалих немає.

За словами аналітиків, через розрив угоди в середині липня експорт зерна з України за місяць знизився на 40%.