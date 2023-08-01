Financial Times: США уклали з Болгарією і Південною Кореєю угоду про поставки Україні 155-мм боєприпасів

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США прагнуть збільшити постачання критично важливих 155-мм боєприпасів для України, щоб підтримати контрнаступ. Для цього Штати вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю на поставки снарядів в Україну і ведуть переговори про це з Японією.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на чиновників.

Зусилля зосереджені на доставці більшої кількості снарядів калібру 155 мм, що використовуються в гаубицях, які Україна розміщує вздовж лінії фронту. Зусилля включають поставки від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі та плани щодо збільшення виробництва до США в наступні два роки.

За словами американських чиновників, зараз Україна робить до 8 тисяч артилерійських пострілів на день, що набагато більше, ніж США.

Чиновники заявили, що адміністрація Байдена вже кілька місяців знала, що через високу швидкість горіння боєприпасів в Україні почнуться перебої з поставками, і з початком контрнаступу активізувала зусилля щодо доставки снарядів на лінію фронту.

Армія США також будує більше виробничих ліній, зокрема переобладнує підприємство в Онтаріо (Канада) і зводить нову збірну лінію в Техасі. Армійські офіційні особи заявили, що вони можуть також створити нові обʼєкти для завантаження, збирання та пакування 155-мм снарядів в Арканзасі, Айові та Канзасі.

Нестача запасів американських 155-мм снарядів для підтримки поточного наступу стала важливою причиною рішення президента Джо Байдена про постачвки касетних боєприпасів в Україну. За словами одного з американських посадовців, це рішення «допомогло забезпечити Україну необхідними боєприпасами та не допустити їх вичерпання».