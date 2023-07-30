Країни західної Африки дали хунті Нігеру тиждень, аби повернути чинного президента на посаду. Інакше «будуть силові заходи»

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Getty Images / «Бабель»

Лідери Економічного співтовариства країн Західної Африки вимагають негайного звільнити й поновити на посаді обраного президента Нігеру Мохамеда Базума, який від 26 липня перебуває в увʼязненні.

Про це повідомляє France 24.

Якщо ці вимоги не виконають, Економічне співтовариство заявляє, що «буде вживати усіх заходів, які необхідні для відновлення конституційного порядку в Республіці Нігер — у тому числі застосування сили». Для цього начальники штабів оборони країн співтовариства мають зустрітися негайно.

Також країни оголосили про «зупинення всіх комерційних та фінансових операцій між державами-членами співтовариства та Нігером, а також про припинення енергетичних угод. Активи Нігеру в центральних і комерційних банках співтовариства заморожують і запроваджують заборону на поїздки.

30 липня в Нігері прихильники хунти вийшли на акцію підтримки військових. У частини учасників мітингу були російські прапори.

Прихильники перевороту тримають російський прапор. Столиця Нігеру, місто Ніамей, 30 липня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Що відбувається в Нігері?

26 липня військові країни заявили, що президент країни Мохамед Базум усунений від влади. Сили оборони та безпеки вирішили «покласти край режиму через погіршення ситуації з безпекою і погане управління». У країні закрили кордони, оголосили комендантську годину і призупинили роботу всіх інституцій. Солдати застерегли від будь-якого іноземного втручання, додавши, що вони поважатимуть життя і здоровʼя Базума. Президента Базума обрали на виборах у 2021 році. Він вважається ключовим союзником Заходу в боротьбі з ісламістськими бойовиками в Західній Африці.

У 1960 році Нігер здобув незалежність від Франції. Відтоді в країні відбулися чотири успішні перевороти і кілька невдалих спроб повалення влади. Під час незалежності країною переважно правили військові лідери.