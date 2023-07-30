Інженер ВПС США викрав секретні дані про 17 військових обʼєктів. Пентагон почав розслідування

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David B. Gleason / Flickr

Пентагон розслідує витік даних про військові обʼєкти США. За його даними, інженер ВПС забрав урядову радіотехніку додому. Згідно з ордером, вкрадене обладнання коштує майже $90 тисяч.

Про це пише Forbes.

Правоохоронці також виявили, що 48-річний чоловік мав «несанкціонований доступ адміністратора» до радіокомунікаційних технологій, які використовуються Командуванням повітряної освіти та підготовки штабу ВПС. У документі, отриманому Forbes, йдеться, що це «впливає на 17 установ Міністерства оборони».

Підозрюваний використовував програмне забезпечення Motorola, яке містило всю систему звʼязку бази ВПС «Арнольд» (AAFB). Обсяг чи характер викраденої інформації не уточнюють. Крім того, інженер, імовірно, мав доступ до повідомлень ФБР і різних агентств штату Теннессі.

Згідно з ордером ФБР, свідки та колеги розповіли слідчим, що підозрюваний «продав радіоприймачі та радіообладнання, працював у ненормований час, був зарозумілим, часто брехав, демонстрував неналежну поведінку на робочому місці та сексуальні домагання, мав фінансові проблеми та володів обладнанням сухопутної мобільної радіостанції авіабази («Арнольд»).

Під час обшуку в інженера знайшли флешку, де були адміністративні паролі та електронні системні ключі для радіомережі AETC і файли радіопрограм місцевих правоохоронних органів. На іншій флешці були файли радіопрограм Motorola, які під час відкриття відображали попереджувальний банер про те, що вони є власністю уряду США. Наразі інженеру ще не висунули звинувачення. Триває розслідування.