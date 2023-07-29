Сили оборони посилили захист українських портів

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Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимально ефективної роботи ППО на півдні.

Про це в етері телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

«Сподіваємося, що вжиті заходи будуть досить ефективні. Але спостерігаючи, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак, можливо, за новою тактикою», — зазначила Гуменюк.

За її словами, корабельні угрупування у звʼязку зі штормом скорочено фактично вдвічі.

«Наразі в Чорному морі шість одиниць, в Азовському одна. Збирають дані про надводну обстановку. Ракетоносії в пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються. Також продовжують курсувати великі десантні кораблі вздовж поромної переправи», — уточнила речниця.

Також Гуменюк прокоментувала погрози російських військових цивільним суднам.

«На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика кількість кораблів у Чорному морі, звісно, їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватися до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні. Фактично в Чорному морі оголошено, що відкритістю українських портів керує наразі росія», — сказала вона.