Африканський Союз закликав росію відновити «зернову угоду»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Melissa Askew / Unsplash
Африканський Союз закликав росію негайно відновити «зернову угоду» за посередництва Організації Обʼєднаних Націй, пише Politico. До цього блоку входять 55 країн.
Про це в інтервʼю російському пропагандистському медіа сказав президент Коморських Островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський Союз.
«Ми будемо говорити про це в Санкт-Петербурзі, ми обговоримо це з путіним, щоб побачити, як ми можемо відновити цю угоду», — наголосив Ассумані й додав, що проблема зерна і добрив стосується всіх.
- 27—28 липня російський диктатор володимир путін зустрічається із лідерами 17 африканських держав. 27 липня путін на зустрічі з лідерами шістьох африканських країн заявив, що готовий надати їм безкоштовно десятки тисяч тонн зерна. В ООН це назвали «жменькою пожертв».
- 17 липня Кремль заявив, що виходить із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська провели ракетну і дронову атаку на портову інфраструктуру Одеси, поціливши в зерновий та олійний термінали. Майже тиждень порти були під вогнем.
- Після завершення Чорноморської угоди Україні доведеться майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз. Україна просила ЄС допомогти покрити додаткові витрати, однак вільних грошей у Євросоюзу зараз немає.