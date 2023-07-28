Африканський Союз закликав росію відновити «зернову угоду»

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Melissa Askew / Unsplash

Африканський Союз закликав росію негайно відновити «зернову угоду» за посередництва Організації Обʼєднаних Націй, пише Politico. До цього блоку входять 55 країн.

Про це в інтервʼю російському пропагандистському медіа сказав президент Коморських Островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський Союз.

«Ми будемо говорити про це в Санкт-Петербурзі, ми обговоримо це з путіним, щоб побачити, як ми можемо відновити цю угоду», — наголосив Ассумані й додав, що проблема зерна і добрив стосується всіх.