У Мінкультури заявили, що метал «Запоріжсталі» не підходить для щиту монумента «Батьківщина-Мати». На комбінаті відповіли

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Jorge Franganillo / Flickr

Міністерство культури України 25 липня заявило, що сталь з металургійного комбінату «Запоріжсталь» не підходить для виготовлення тризуба на монументі «Батьківщина-Мати». На «Запоріжсталі» не погодилися.

Мінкультури стверджує, що український метал не відповідає технічним вимогам.

«Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу всієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило і сповільнило б підготовчі роботи», — йшлося в заяві міністерства.

Символ вирішили виготовили з європейського матеріалу. Мінкультури наголосив, що вартість металу не зміниться — 400 тисяч гривень.

«Запоріжсталь» не погодився із заявою Міністерства культури. Там впевнені, що сталь, виготовлена на комбінаті, підходить для виробництва тризуба, а висунуті претензії вважають упередженими та безпідставними.

Також там зазначили, що 29 червня безкоштовно передали першу партію сталі, а будь-які незначні відхилення товщини залишаються в межах допустимої похибки, про що компанія попереджала заздалегідь.

«При вхідному контролі з боку підрядника до «Запоріжсталі» не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам», — заявили на «Запоріжсталі».

Компанія наголосила, що готова провести незалежну експертизу щодо якості свого металу.