Ексначальнику та інспектору колонії в Оленівці повідомили про підозру за катування військовополонених
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- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
За системні катування українських військовополонених колишньому начальнику колонії в Оленівці та її інспектору повідомили про підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення.
Про це повідомляють СБУ й Офіс генерального прокурора.
Підозри оголошені ексначальнику Сергію Євсюкову, який на момент убивства «азовців» керував колонією, і молодшому інспектору відділу нагляду та безпеки.
За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення росії на території колонії утримували цивільних, волонтерів і полонених українських військовослужбовців. За наказом Євсюкова в колонії створили так званий дисциплінарний ізолятор, де їх жорстоко катували і били. Зафіксовані й факти сексуального насильства. Постраждали щонайменше 100 військовослужбовців.
У тортурах активно брав участь вищезгаданий молодший інспектор.
Наразі вирішується питання оголошення підозрюваних у розшук.
- Уночі 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- У липні цього року ООН визнала, що вибухи спричинили не ракети HIMARS.