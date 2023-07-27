Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу

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Українську фехтувальницю Ольгу Харлан все ж таки дискваліфікували з чемпіонату світу. Це сталося після того, як українка відмовилася тиснути руку своїй суперниці-росіянці Анні Смирновій.

Про це повідомив журналіст «Євроспорту» Марко Аркарі, пише Tribuna.

Харлан перемогла Смирнову з рахунком 15:7, але не потиснула руку росіянці після поєдинку. За правилами FIE за це спортсмену загрожує дискваліфікація.

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Згідно з даними на табло, українська спортсменка пройшла до наступного раунду та мала зустрітись із фехтувальницею з Болгарії Йоаною Ілієвою, але бій не відбувся. Ілієву визнали переможницею автоматично.